الكرملين: الحقيبة النووية دائما مع بوتين حتى في "التايغا"..

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف أن الحقيبة النووية موجودة دائما مع بوتين في أي مكان يوجد به في أرجاء العالم.

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وفي معرض رده على سؤال عما إذا كانت الحقيبة النووية مع بوتين حتى في الغابات الصنوبرية "التايغا" في سيبيريا، حيث قضى عطلته الأسبوعية مؤخرا، أكد بيسكوف أن "جميع وسائل الاتصال الضرورية، بما في ذلك الاتصالات الاستراتيجية، موجودة باستمرار مع الرئيس، أينما كان، سواء في أراضي الاتحاد الروسي أو أي دولة أخرى في العالم".

المصدر: نوفوستي