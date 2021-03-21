بالصور.. بوتين يقضي عطلته الأسبوعية في التايغا برفقة وزير دفاعه

يقضي الرئيس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الدفاع سيرغي شويغو، عطلة نهاية الأسبوع في غابات التايغا بسيبيريا.

وأعلن بوتين في وقت سابق الأسبوع الجاري أنه سيذهب إلى غابات التايغا في سيبيريا لأخذ قسط من الراحة.

RT

RT

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الرئيس بوتين والوزير شويغو يستخدمان خلال تنقلهما في التايغا سيارة مجنزرة قادرة على السير في المناطق الوعرة والتضاريس الصعبة.

RT

وسبق أن احتفل الرئيس بوتين بعيد ميلاده في غابات التايغا بسيبيريا، وقصدها أكثر من مرة لقضاء عطلة أو لأخذ قسط من الراحة.

المصدر: RT + نوفوستي