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بالصور.. بوتين يقضي عطلته الأسبوعية في التايغا برفقة وزير دفاعه

أخبار روسيا

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يقضي الرئيس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الدفاع سيرغي شويغو، عطلة نهاية الأسبوع في غابات التايغا بسيبيريا.

وأعلن بوتين في وقت سابق الأسبوع الجاري أنه سيذهب إلى غابات التايغا في سيبيريا لأخذ قسط من الراحة.

بالصور.. بوتين يقضي عطلته الأسبوعية في التايغا برفقة وزير دفاعه
RT

بالصور.. بوتين يقضي عطلته الأسبوعية في التايغا برفقة وزير دفاعه
RT

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الرئيس بوتين والوزير شويغو يستخدمان خلال تنقلهما في التايغا سيارة مجنزرة قادرة على السير في المناطق الوعرة والتضاريس الصعبة.

بالصور.. بوتين يقضي عطلته الأسبوعية في التايغا برفقة وزير دفاعه
RT

وسبق أن احتفل الرئيس بوتين بعيد ميلاده في غابات التايغا بسيبيريا، وقصدها أكثر من مرة لقضاء عطلة أو لأخذ قسط من الراحة.

المصدر: RT + نوفوستي

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