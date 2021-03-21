احتجاز محافظ مقاطعة بينزا الروسية بتهمة الرشوة

أفادت المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية، سفيتلانا بيترينكو، بأنه تم اليوم الأحد احتجاز محافظ مقاطعة بينزا، إيفان بيلوزيورتسيف، بتهمة تلقيه الرشوة.

وقالت إن وزارة الداخلية الروسية فتحت قضية جنائية بحق بيلوزيورتسيف ورئيس مجموعة شركات "بيوتيك" الصيدلانية، بوريس شبيغل، وأشخاص آخرين.

وتدل المعلومات المتوفرة لدى التحقيق على أن محافظ المقاطعة، إيفان بيلوزيورتسيف، تلقى من شبيغل وزوجته ومن مدير شركة "فارماتسيا"، أنتون كولوسكوف، في الفترة ما بين يناير وسبتمبر عام 2020 رشاوى بمبالغ لا تقل عن 31 مليون روبل. ومقابل هذه المبالغ توعد بيلوزيورتسيف بدعم هؤلاء الأشخاص أثناء توقيع عقود حكومية لشراء الأدوية والمستحضرات الطبية لمقاطعة بينزا.

وأجريت عمليات التفتيش في منازل بيلوزيورتسيف وشبيغل ومشتبه بهم آخرين. ومن المتوقع أن يتم توجيه اتهامات رسمية إليهم في القريب العاجل.

من جانبها نقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر مطلع أنه تم احتجاز 6 أشخاص إجمالا في هذه القضية.

وتقوم مجموعة شركات "بيوتيك" باختراع وإنتاج الأدوية الحديثة، وكذلك بيع المنتجات الصيدلانية الروسية والأجنبية.

المصدر: نوفوستي