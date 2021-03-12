مسؤولة روسية: المتعافون من كورونا لن يصابوا بطفرته البريطانية

أكدت آنا بوبوفا رئيسة الهيئة الفدرالية الروسية لحماية المستهلك أن الذين أصيبوا بكوفيد-19 أو تلقوا اللقاح المضاد له، لن يصابوا بطفرته البريطانية.

وقالت بوبوفا إن "الأشخاص الذين أصيبوا بالسلالة المنتشرة بشكل أساسي في روسيا، لا يمكن أن يصابوا بالطفرة البريطانية".

إقرأ المزيد

وأضافت أن "الأشخاص الذين تلقوا أيا من اللقاحين الروسيين لا يمكن أن يصابوا بالمرض لأن الأجسام المضادة المتشكلة في دمائهم تقوم بتحييد السلالة التقليدية والطفرة البريطانية على حد سواء".

وأشارت بوبوفا إلى أن هيئتها تجري فحوصات أكثر دقة للأشخاص الذين خالطوا مصابين بطفرات الفيروس لمنع انتشارها.

المصدر: تاس