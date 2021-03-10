بيسكوف: تركيا شريكنا الاستراتيجي ونقدر تمسكها بإيجاد حلول وسط لأصعب المشكلات

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، تقدير بلاده لإبداء تركيا الإرادة السياسية لإيجاد حلول وسط لأصعب المشكلات.

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وقال بيسكوف اليوم الأربعاء، في إجابة عن سؤال الصحفيين عن رؤية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للعلاقة الروسية التركية في الوقت الراهن، وما إذا كان من الممكن وصف تركيا بالحليف الرئيسي لروسيا، قال: "بالطبع تركيا شريك مهم لروسيا، شريك استراتيجي"​​​. وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن ثمة تفاعل وثيق بين روسيا وتركيا في جميع القضايا الإقليمية تقريبا، لا سيما فيما يتعلق بعمل مركز المراقبة الروسي التركي في قره باغ.

وأكد بيسكوف أن التفاعل بين موسكو وأنقرة بشأن سوريا "نشط للغاية"، مشيرا إلى أنه "على الرغم من حدوث فترات عصيبة في سوريا، فقد تمكن الرئيسان (الروسي والتركي) دائما من التوصل إلى حل وسط". وأضاف: "نحن نقدر عاليا وجود إرادة سياسية لدى شركائنا في البحث عن حلول وسط حتى في ظروف صعبة".

وفي تعليقه على رفض أنقرة الاعتراف بشبه جزيرة القرم جزءا من روسيا، قال بيسكوف إن "موسكو لا تقبل موقف تركيا هذا، لكنها لا تتوقف عن شرح موقفها للجانب التركي"، معربا عن أمله في أن "يفهم زملاؤنا وشركاؤنا الأتراك - عاجلا أم آجلا - صحة موقف روسيا الاتحادية ومشروعيته".

مع ذلك فقد أشار بيسكوف إلى أن الخلافات بين موسكو وأنقرة حول القرم لا تنعكس سلبا على علاقات الشراكة بين البلدين، موضحا أن روسيا تعتبر "مسألة القرم شيئا لا وجود له إصلا".

المصدر: سبوتنيك + تاس