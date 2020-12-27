بيسكوف: العلاقات الشخصية بين زعيمي روسيا وتركيا مفتاح لحل الخلافات في المنطقة

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، روسيا وتركيا قادرتان على تقديم مساهمة كبيرة لضمان الأمن الإقليمي، معتبرا أن العلاقات الشخصية بين قادة البلدين مفتاح للتوصل لحلول بناءة.

وأوضح بيسكوف إن "روسيا وتركيا من أكبر دول المنطقة، وهما قادرتان، ويجب عليهما تقديم مساهمة كبيرة لضمان الأمن والاستقرار في منطقتنا... والعمل على أن لا تكون هناك حرب (في المنطقة)".

وأكد بيسكوف على أهمية العلاقات الشخصية بين زعيمي البلدين، مضيفا أن كلا منهما يعتبر الآخر "رجلا يحترم كلمته ورجل عمل"، مشيرا إلى أن "هذا ضمان، فحتى لو ظهرت خلافات أو تضارب مصالح، في مكان ما، فإن المواقف البناءة لزعيمي الدولتين ستسمح بإيجاد مخرج من مثل هذه الأزمات".

المصدر: تاس