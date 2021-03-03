إغلاق أكبر مستشفى مؤقت لعلاج مرضى "كوفيد-19" في روسيا

أغلق في مقاطعة موسكو أكبر مستشفى مؤقت لمرضى "كوفيد-19" في روسيا، حسبما أفادت السلطات الصحية اليوم الأربعاء.

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وجاء في بيان صدر عن وزارة الصحة المحلية في مقاطعة موسكو أن المستشفى المجهز بحوالي 2,2 ألف سرير، والذي تم نشره سابقا في مبنى أحد المراكز التجارية بمدينة رامينسكويه، أنهى عمله بعد أن تلقى فيه العلاج نحو 5,5 ألف مريض مصاب بـ "كوفيد-19" والالتهاب الرئوي المكتسب من المجتمع.

وأوضحت الوزارة أن قرار إغلاق المستشفى تم اتخاذه بسبب عودة الوضع الوبائي في المنطقة إلى استقراره.

المصدر: "نوفوستي"