 
مباشر

إغلاق أكبر مستشفى مؤقت لعلاج مرضى "كوفيد-19" في روسيا

أخبار روسيا

إغلاق أكبر مستشفى مؤقت لعلاج مرضى
YouTube
أحد أقسام المستشفى المؤقت في مدينة رامينسكويه بمقاطعة موسكو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pw3k

أغلق في مقاطعة موسكو أكبر مستشفى مؤقت لمرضى "كوفيد-19" في روسيا، حسبما أفادت السلطات الصحية اليوم الأربعاء.

إقرأ المزيد
لليوم الثاني على التوالي.. روسيا تسجل أدنى حصيلة إصابات بكورونا منذ 5 أشهر
لليوم الثاني على التوالي.. روسيا تسجل أدنى حصيلة إصابات بكورونا منذ 5 أشهر

وجاء في بيان صدر عن وزارة الصحة المحلية في مقاطعة موسكو أن المستشفى المجهز بحوالي 2,2 ألف سرير، والذي تم نشره سابقا في مبنى أحد المراكز التجارية بمدينة رامينسكويه، أنهى عمله بعد أن تلقى فيه العلاج نحو 5,5 ألف مريض مصاب بـ "كوفيد-19" والالتهاب الرئوي المكتسب من المجتمع.

وأوضحت الوزارة أن قرار إغلاق المستشفى تم اتخاذه بسبب عودة الوضع الوبائي في المنطقة إلى استقراره.

المصدر: "نوفوستي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا