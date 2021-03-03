لليوم الثاني على التوالي.. روسيا تسجل أدنى حصيلة إصابات بكورونا منذ 5 أشهر

لليوم الثاني على التوالي، سجلت السلطات الصحية الروسية أقل من 11 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل أدنى حصيلة منذ خمسة أشهر.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأربعاء عن رصد 10535 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 11565 إصابة أمس)، أي أدنى حصيلة منذ الرابع من أكتوبر العام الماضي.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين 84 من أصل أقاليم روسيا الـ85 (باستثناء دائرة تشوكوتكا ذاتية الحكم الواقعة في أقصى شمال البلاد)، وفي مقدمتها العاصمة موسكو (1284 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (962 حالة)، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 12.5% من المرضى الجدد.

وسجلت السلطات الصحية الروسية خلال اليوم الأخير 452 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا (مقابل 441 وفاة أمس)، فيما تماثل 15694 مريضا للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و278750 إصابة مؤكدة منها 87348 حالة وفاة و337668 حالة نشطة وثلاثة ملايين و853734 حالة شفاء.

المصدر: RT