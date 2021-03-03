 
مباشر

زلزال بقوة 6.1 درجة بالقرب من جزر الكوريل الروسية

أخبار روسيا

زلزال بقوة 6.1 درجة بالقرب من جزر الكوريل الروسية
Sputnik ANDREY SHAPRAN
جزيرة شيكوتان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pvyl

أعلنت وزارة الطوارئ في مقاطعة ساخالين بالشرق الأقصى الروسي عن رصدها زلزالا بقوة 6.1 درجة بمقياس ريختر بالقرب من جزيرة شيكوتان التابعة لجزر الكوريل.

وأشارت الوزارة في بيان لها، أنها رصدت الزلزال عند الساعة 8:22 صباح الأربعاء 3 مارس بالتوقيت المحلي (0:22 بتوقيت موسكو) على بعد 108 كيلومترات إلى الشرق من بلدة مالوكوريلسكويه على الجزيرة المذكورة.

إقرأ المزيد
زلزال بقوة 5.1 درجة قبالة الساحل الغربي الأمريكي
زلزال بقوة 5.1 درجة قبالة الساحل الغربي الأمريكي

وأضافت الوزارة أن بؤرة الزلزال كانت بعمق 50 كلم.

وأكدت أنه حسب المعطيات الأولية، لم يتم تسجيل أي إصابات أو دمار. كما لم تصدر أي إنذارات بشأن احتمال موجات تسونامي.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا