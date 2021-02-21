 
مباشر

تونس: من المرجح عودة طلابنا إلى الجامعات الروسية في أبريل القادم

أخبار روسيا

تونس: من المرجح عودة طلابنا إلى الجامعات الروسية في أبريل القادم
Reuters TATYANA MAKEYEVA
جامعة موسكو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pthy

قالت وزارة الخارجية التونسية إن موسكو أعلمتها بأن الجامعات الروسية مستعدة لعودة الطلبة الأجانب في المستقبل القريب، على أن يتم تحديد الموعد في وقت لاحق.

وأوضحت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها أن السلطات الروسية المختصة، أفادت بأن الجامعات مستعدة لعودة الطلبة الأجانب في المستقبل القريب، والذي يرجح مبدئيا أن يكون خلال شهر أبريل المقبل.

وأضافت الوزارة أنها تتابع بصفة مستمرة مع السفارة التونسية بموسكو، مسألة عودة الطلبة التونسيين إلى مقاعد الدراسة بالجامعات الروسية، بعد قرار السلطات الروسية إغلاق حدودها بسبب تفشي جائحة كورونا، وذلك من أجل تأمين هذه العودة في أحسن الظروف.

إقرأ المزيد
انتصار على كورونا.. مسؤول: الحياة ستعود إلى طبيعتها في موسكو خلال أشهر
انتصار على كورونا.. مسؤول: الحياة ستعود إلى طبيعتها في موسكو خلال أشهر

وكانت السلطات الروسية أعلنت أن الطلاب الأجانب القادمين من دول استأنفت الرحلات الجوية معها، يتعين عليهم الخضوع لاختبارين لكورونا قبل الحضور في مؤسسات التعليم العالي الروسية.

وأوضحت هيئة حماية حقوق المستهلك الروسية في بيان لها أن هؤلاء الطلاب يجب أن يخضعوا لاختبار فيروس كورونا خلال فترة لا تتجاوز 72 ساعة قبل دخولهم الأراضي الروسية، يليه اختبار ثان ينفذ في غضون 72 ساعة بعد الوصول.

ويسمح للطلاب بالشروع في الدراسة في حال إظهار الاختبارين نتيجة سلبية.

المصدر: "موزاييك أف أم" + RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا