روسيا تحدد شرطا لحضور الطلاب الأجانب في مؤسساتها التعليمية

أعلنت السلطات الروسية أن الطلاب الأجانب القادمين من دول استأنفت روسيا الرحلات الجوية معها، يتعين عليهم الخضوع لاختبارين لكوفيد-19 قبل الحضور في مؤسسات التعليم العالي الروسية.

وأوضحت هيئة حماية حقوق المستهلك الروسية في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن هؤلاء الطلاب يجب أن يخضعوا لاختبار فيروس كورونا خلال فترة لا تتجاوز 72 ساعة قبل دخولهم الأراضي الروسية، يليه اختبار ثان ينفذ في غضون 72 ساعة بعد الوصول.

ويسمح للطلاب بالشروع في الدراسة في حال إظهار الاختبارين نتيجة سلبية.

المصدر: وكالات