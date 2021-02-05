الكرملين يدين أي تظاهرات غير مرخصة

صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين يدين بشدة أي تظاهرات غير مرخصة.

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وقال أمام الصحفيين، اليوم الجمعة: "إننا ندين بشدة أي تظاهرات غير مرخصة. هذا ما ننطلق منه".

وردا على سؤال صحفي فيما إذا كان الكرملين مرتاحا من أن التظاهرات في روسيا انتهت، ذكر أن غياب التظاهرات غير المرخصة يجب أن يكون أمرا طبيعيا.

وأضاف بيسكوف أن الإعلانات حول إجراء التظاهرات غير المرخصة لا تتفق مع القانون (الروسي)، مشيرا إلى وجود عمليات خاصة لتنسيق إجرائها واحتمال اللجوء إليها والبقاء في مجال القانون.

وفي تعليقه على التصريحات حول استخدام أساليب خارجية لـ "إخراج نافالني من السجن" وممارسة الضغط على القيادة الروسية، ذكر بيسكوف أن هذه التصريحات ليست جديدة وأدلت بها بعض الدول الأجنبية.

وتابع: "نلاحظ هنا عرضا لصفة العميل الأجنبي. ولا يجب تفسير شيء هنا".

ونقلت وسائل إعلام سابقا عن رئيس شبكة "مكاتب نافالني" الإقليمية، ليونيد فولكوف، أن المكاتب لا تخطط لتنظيم تظاهرات واسعة جديدة في روسيا في الأسابيع القريبة القادمة، متوعدا في الوقت ذاته بتنظيمها في الربيع المقبل.

المصدر: نوفوستي