 
مباشر

الكرملين: الاحتجاجات في روسيا أمر طبيعي لكنها يجب أن تكون مرخصة

أخبار روسيا

الكرملين: الاحتجاجات في روسيا أمر طبيعي لكنها يجب أن تكون مرخصة
Sputnik
الكرملين، موسكو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pp4v

أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الاحتجاجات في روسيا أمر طبيعي لكنها يجب ان تكون مرخصة.

إقرأ المزيد
بالفيديو.. استفزازات من أنصار نافالني خلال مظاهرات في روسيا
بالفيديو.. استفزازات من أنصار نافالني خلال مظاهرات في روسيا

وقال إن رد فعل الشرطة على المحتجين كان مرتبطا بالأخطار التي كانت من الممكن أن تظهر أثناء التظاهرات الاحتجاجية.

وشدد بيسكوف على أن رجال الأمن ينفذون أثناء التظاهرات غير المرخصة مهامهم لضمان الأمن ومنع وقوع حوادث.

وتابع: "لا يجب تنسيق ذلك مع الكرملين. وفي هذه الحالة تنفذ هيئة الأمن وظائفها لضمان الأمن الاجتماعي".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا