بالفيديو.. استفزازات من أنصار نافالني خلال مظاهرات في روسيا

رصدت عدسات وسائل الإعلام والنشطاء استفزازات دبرت خلال مظاهرات غير مرخص بها نظمت اليوم الأحد في مدن روسية مختلفة تلبية لدعوة من الناشط المعارض أليكسي نافالني.

ويظهر أحد الفيديوهات شخصا يقترب من الخلف من عناصر للشرطة، أثناء اعتقالهم متظاهرا آخر، ويعتدي على اثنين منهم بالضرب، ثم يفر مجددا للاختفاء في صفوف المحتجين.

ووثق فيديو آخر لحظة الاعتداء على شاب وسط موسكو لمجرد رفعه لافتة يكتب عليها "نافالني خائن".

وطرح شخص آخر هذا الشاب أرضا ومزق لافتته، وسط صمت مجموعة من الشبان المتواجدين في موقع الحادث.

ورفع في روسيا عدد من الدعاوى القضائية على خلفية أعمال شغب وحوادث حصلت خلال الجولة الأولى من المظاهرات التي نظمت بدعوة من نافالني في 23 يناير.

وتجري مظاهرات اليوم في روسيا بمشاركة أعداد أقل بكثير من المحتجين مقارنة مع الجولة الأولى من الاحتجاجات.

المصدر: وكالات