الشرطة توقف مشاركين في مظاهرات غير مرخصة محدودة في موسكو

أفادت وسائل إعلام روسية بأن أجهزة الأمن تواصل إيقاف مشاركين في مظاهرات غير مرخصة محدودة العدد تجري الآن وسط العاصمة موسكو تلبية لدعوة من الناشط المعارض أليكسي نافالني.

وقدرت دائرة الأمن الإقليمي في موسكو، حسب وكالة "تاس"، عدد المشاركين في المظاهرة وسط العاصمة بنحو 300 شخص.

وأعلنت أمينة المظالم في موسكو، تاتيانا بوتياييفا، لوكالة "نوفوستي" أن نحو 120 شخصا أوقفوا حتى الآن على خلفية المظاهرات في المدينة.

كما أفادت الوكالة بتوقيف عدة أشخاص أثناء مظاهرة غير مرخص بها تجري حاليا في ثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ.

ولم ترد أنباء عن أي حوادث أو احتكاكات عنيفة بين الشرطة والمحتجين.

واتخذت سلطات موسكو وسان بطرسورغ إجراءات أمنية ملموسة قبل مظاهرات اليوم، منها فرض قيود على حركة التنقل وسط المدينتين وإغلاق ساحة قصر الشتاء وسط بطرسبورغ.

وتجري مظاهرات اليوم في روسيا بمشاركة أعداد أقل بكثير من المحتجين مقارنة مع الجولة الأولى من الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في 23 أكتوبر.

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وتنظم هذه المظاهرات رغم تحذيرات السلطات من تلبية نداء نافالني الذي لا يزال قيد الحبس بتهمة انتهاك شروط وقف تنفيذ عقوبة السجن الصادرة بحقه سابقا بتهمة الاختلاس، منذ عودته أوائل يناير إلى روسيا من ألمانيا التي نقل إليها في أغسطس بعد تعرضه للتسميم المزعوم.

المصدر: تاس + نوفوستي