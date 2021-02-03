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قديروف ينتقد الشاب الشيشاني الذي اشتبك مع قوات الأمن في مظاهرات موسكو

أخبار روسيا

قديروف ينتقد الشاب الشيشاني الذي اشتبك مع قوات الأمن في مظاهرات موسكو
Sputnik SERGEI GUNEYEV
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انتقد رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف أحد أبناء الشيشان المدعو سعيد محمد جوماييف، الذي شارك في اشتباك عنيف مع عناصر قوات الأمن أثناء الاحتجاجات في موسكو مؤخرا.

ونقلت قناة "غروزني" التلفزيونية المحلية عن قديروف قوله: "لو كان هذا الشاب شيشانيا حقيقيا لما تصرف بمثل هذه الصورة"، مضيفا أن الشخص الذي يدافع عن آرائه لا يجب أن يختبئ بعد ارتكابه أعمالا مخالفة للقانون، بل عليه أن يتحمل المسؤولية عنها.

واعتبر قديروف أن الشاب "ألحق ضررا بالشعب الشيشاني" من خلال تصرفاته.

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وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي لقطات فيديو لشجار الشاب مع أفراد قوات الأمن أثناء المظاهرة غير المرخصة لأنصار المعارض أليكسي نافالني في موسكو يوم 23 يناير الماضي.

وتم تحديد هويته عقب انتشار لقطات الفيديو وفتحت السلطات تحقيقا مع الشاب بتهمة "الاعتداء على منتسبي أجهزة الأمن".

وتم القبض عليه في مقاطعة بسكوف شمال غربي روسيا بعد عدة أيام من المظاهرة وقررت المحكمة في موسكو حبس جوماييف حتى 23 مارس المقبل على ذمة التحقيق.

المصدر: نوفوستي

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