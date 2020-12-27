موسكو تسجل 73 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء اليوم السبت، عن تسجيلها 73 وفاة جديدة بفيروس كورونا في موسكو، مقابل 77 حالة في بيانات أمس الجمعة.

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وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بأن عدد المتوفين بالمرض في المدينة خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 73 حالة، ليصل إجمالي حصيلة ضحايا الجائحة إلى 10913 شخصا، بعد أن كان 10840 في الإحصائية السابقة.

وتشهد موسكو استقرارا نسبيا لمؤشر الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا على أساس يومي، حيث سبق أن سجلت المدينة يوم 22 ديسمبر 73 حالة، وفي 23 ديسمبر 76، وفي 24 ديسمبر 74، وفي 25 ديسمبر 77.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة تفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث سجلت في المدينة حتى الآن 779584 إصابة مؤكدة، بينها 599541 حالة شفاء.

وتشهد المدينة منذ أسابيع ارتفاعات جديدة في مؤشر الإصابات التي بلغ عددها في إحصائية السبت 7480 وذلك بعد أن تراجعت هذه الحصيلة سابقا إلى أقل من 600.

ويأتي ذلك بينما تواجه روسيا بشكل عام مع دخول موسم "أمراض الشتاء" زيادة كبيرة في مؤشرات انتشار الفيروس، وأعلنت السلطات الصحية في بيانات اليوم عن تسجيلها 29258 إصابة مع رصد 567 وفاة.

ومن المتوقع مع ذلك أن تشهد البلاد تراجعا تدريجيا لهذه المؤشرات بعد إطلاق السلطات يوم 10 ديسمبر الحالي حملة تطعيم جماعي ضد عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

المصدر: RT