مركز "غاماليا" الروسي يعلن نتائج اختبارات لقاح "سبوتنيك V" على المسنين

أعلن مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية عن نتائج اختبارات لقاحه "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد على المتطوعين المسنين.

وأكد رئيس المركز، ألكسندر غينسبورغ، خلال موجز صحفي عقد اليوم الخميس أن الاختبارات التي شارك فيها الكثير من سكان العاصمة موسكو فوق سن الـ60 اختتمت قبل عدة أيام وتم اليوم استخلاص نتائجها العلمية وتسليمها إلى وزارة الصحة.

وقال غينسبورغ إن نتائج الاختبارات جيدة جدا ولا تتخلف عن نتائج الاختبارات التي أجريت على المتطوعين من الفئات العمرية الأخرى خلال المراحل الثلاث لاختبارات اللقاح السريرية.

ورجح رئيس مركز "غاماليا" أن قرارا سيتخذ في غضون الأيام القليلة القادمة بشأن إمكانية استخدام لقاح "سبوتنيك V" لتطعيم المواطنين فوق سن الـ18 دون أي قيود عمرية.

وأصبح "سبوتنيك V" الذي تم تسجيله رسميا في أغسطس أول لقاح ضد الفيروس التاجي على مستوى العالم.

المصدر: "نوفوستي"