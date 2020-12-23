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تسجيل 73 وفاة جديدة بكورونا في موسكو

أخبار روسيا

تسجيل 73 وفاة جديدة بكورونا في موسكو
Reuters MAXIM SHEMETOV
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أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة كورونا في موسكو يوم الثلاثاء، أن العاصمة الروسية سجلت 73 وفاة جديدة بين المصابين بالفيروس خلال اليوم الأخير.

وأشارت بيانات المركز إلى أن إجمالي عدد المتوفين بفيروس كورونا في موسكو بلغ 10613 شخصا.

وارتفع المعدل اليومي للوفيات بشكل طفيف يوم الثلاثاء مقارنة بيوم الاثنين، حيث توفي 71 شخصا.

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وسجلت موسكو أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا في روسيا، بأكثر من 750 ألف حالة منذ بدء انتشار الوباء وبلغ عدد المتعافين في العاصمة أكثر من 577 ألف شخص.

وأعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين يوم الثلاثاء أن الوضع الوبائي في العاصمة صعب، مؤكدا أن السلطات لا تخطط لفرض قيود إضافية، لكنها لن تخفف القيود والقواعد القائمة.

المصدر: تاس، نوفوستي

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