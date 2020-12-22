28776 إصابة جديدة بكورونا في روسيا منها 7237 في موسكو

قال المركز الميداني لمكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا، إنه تم تسجيل 28776 إصابة جديدة بكوفيد-19، في البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وذكر أنه تم يوم أمس اكتشاف 7237 إصابة جديدة بالفيروس في موسكو (قبل يوم من ذلك 560)، في بطرسبورغ 3760 إصابة، وفي مقاطعة موسكو (1498)، وأقل عدد للإصابات أمس، كان في المقاطعة اليهودية ذاتية الاستقلال (26)، وفي تشوكوتكا ستة.

وأشار المركز، إلى أن حوالي 20٪ من المرضى الجدد ليس لديهم أعراض. ويوم أمس توفي 561 شخصا بسبب المرض في روسيا، وخلال كل فترة الوباء، بلغ العدد الإجمالي للوفيات بسبب المرض في روسيا 51912 حالة.

وقال المركز العملياتي، إن عدد الوفيات بسبب كوفيد-19 يوم أمس، بلغ في بطرسبورغ 82 حالة، وفي موسكو 71 حالة، وفي مقاطعة روستوف 23 حالة.

وتم يوم أمس، خروج 24158 من المستشفيات شخصا، بعد تعافيهم من المرض.

المصدر: نوفوستي