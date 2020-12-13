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ثاني هزة أرضية في جمهورية الشيشان خلال 24 ساعة

أخبار روسيا

ثاني هزة أرضية في جمهورية الشيشان خلال 24 ساعة
رصد زلزال
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شهدت جمهورية الشيشان الروسية ثاني هزة أرضية خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسبما أعلنت أجهزة الطوارئ المحلية، في بيان.

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هزة أرضية بقوة 5.6 درجة ضربت جمهورية الشيشان الروسية​​​
هزة أرضية بقوة 5.6 درجة ضربت جمهورية الشيشان الروسية​​​

وأوضح البيان أن هزة أرضية بقوة 4,1 درجة تم رصدها في الساعة 14:40 بعد ظهر اليوم، وكانت بؤرتها تقع في منطقة أوروس مارتان، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر أو إصابات.

وفي وقت سابق، أفادت أجهزة الطوارئ أن هزة أرضية بلغت شدتها 5,6 درجة وقعت في الشيشان عند الساعة 00.30 من يوم الأحد بتوقيت موسكو، وكانت بؤرتها تقع في المنطقة نفسها وعلى عمق 25 كم.

المصدر: نوفوستي

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