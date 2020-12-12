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هزة أرضية بقوة 4.7 درجة تضرب جمهورية الشيشان في روسيا

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هزة أرضية بقوة 4.7 درجة تضرب جمهورية الشيشان في روسيا
Reuters
جهاز رصد الزلازل والهزات الأرضية
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أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن هزة أرضية بقوة 4.7 درجة ضربت جمهورية الشيشان الروسية.

وأوضح مركز الرصد أن مركز الزلزال وقع على عمق 60 كيلومترا، وعلى بعد 39 كيلومترا جنوب العاصمة الشيشانية غروزني، و18 كيلومترا جنوب - جنوب شرقي أوروس مارتان.

وتم تسجيل الهزة عند الساعة 00:29 من يوم الأحد بتوقيت موسكو.

وأفاد مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنهم شعروا بالهزات في جمهوريات الشيشان وداغستان وإنغوشيا الروسية.

المصدر: "تاس"

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