روسيا.. 562 وفاة و27927 إصابة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الخميس، عن تسجيل 562 وفاة و27927 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المركز الروسي لمكافحة تفشي الوباء في بيان إن 25877 شخصا تماثلوا للشفاء اليوم الماضي، ما يرفع العدد الإجمالي للمتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى مليونين و33669 شخصا.

وحصد فيروس كورونا في روسيا حياة 45280 شخصا حتى الآن، وبلغ إجمالي عدد الإصابات مليونين و569126 إصابة.

وتتوزع الإصابات الجديدة على 85 إقليما، على رأسها العاصمة موسكو (6730) ومدينة بطرسبورغ (3774).

وأجرت السلطات الصحية الروسية أكثر من 81 مليون اختبار حتى الآن للكشف عن المصابين بفيروس كورونا.

هذا وقد بدأت روسيا منذ الأسبوع الماضي حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بلقاح "سبوتنيك V"، وهو أول لقاح مضاد لكورونا تم تسجيله رسميا على مستوى العالم.

وأعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، في وقت سابق أن سلطات العاصمة تخطط لتطعيم حوالي 6-7 مليون شخص في المدينة ضد فيروس كورونا المستجد.

وخصصت السلطات في موسكو حتى الآن 70 عيادة للتطعيم، ومن المقرر أن يتم فتح 100 أخرى حتى نهاية الشهر الجاري.

المصدر: RT + نوفوستي