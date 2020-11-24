 
مباشر

الأمم المتحدة: ننظر في مقترح روسيا تطعيم موظفينا ضد كورونا

أخبار العالم

الأمم المتحدة: ننظر في مقترح روسيا تطعيم موظفينا ضد كورونا
YouTube
ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p81k

أعلنت الأمانة العامة للأمم المتحدة أنها تنظر في مقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تطعيم الموظفين الأمميين بلقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

إقرأ المزيد
بوتين: ندعو لعقد مؤتمر دولي حول لقاحات كورونا ونعرض مصلنا على الموظفين الأمميين مجانا
بوتين: ندعو لعقد مؤتمر دولي حول لقاحات كورونا ونعرض مصلنا على الموظفين الأمميين مجانا

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء: "نحن نواصل المباحثات وننظر في هذا العرض".

وفي كلمته عبر الفيديو ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، عرض الرئيس بوتين تقديم اللقاح الروسي "سبوتنيك V" لتطعيم موظفي المنظمة مجانا، فيما لم يستبعد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمة الدولية فاسيلي نيبينزيا، أن يجري تقديم اللقاح من قبل مبتكريه في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

إقرأ المزيد
الأمم المتحدة تشكر بوتين على
الأمم المتحدة تشكر بوتين على "عرضه السخي"

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا