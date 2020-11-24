الأمم المتحدة: ننظر في مقترح روسيا تطعيم موظفينا ضد كورونا

أعلنت الأمانة العامة للأمم المتحدة أنها تنظر في مقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تطعيم الموظفين الأمميين بلقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

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وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء: "نحن نواصل المباحثات وننظر في هذا العرض".

وفي كلمته عبر الفيديو ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، عرض الرئيس بوتين تقديم اللقاح الروسي "سبوتنيك V" لتطعيم موظفي المنظمة مجانا، فيما لم يستبعد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمة الدولية فاسيلي نيبينزيا، أن يجري تقديم اللقاح من قبل مبتكريه في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

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المصدر: نوفوستي