دراسة روسية عن تأثير كورونا على المصابين بفيروس الإيدز

ذكرت الهيئة الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلك أن دراسة أجراها معهد الأبحاث المركزي لعلم الأوبئة أظهرت أن الاشخاص المصابين بالإيدز، أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

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وكان معهد الأبحاث المركزي لعلم الأوبئة في الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطن، بالاشتراك مع مؤسسة "ائتلاف لشؤون الاستعداد للعلاج"، أجرى بدعم من برنامج الأمم المتحدة المعني بفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز"، دراسة حول تفشي "كوفيد -19" بين المرضى المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة "الإيدز" في روسيا، وتأثير جائحة الفيروس التاجي على توفير الرعاية الطبية للمصابين بفيروس"الإيدز".

وأوضح المكتب الصحفي للهيئة الروسية المعنية بالرقابة وحماية حقوق المستهلك أن الدراسة شملت 931 مشاركا من 68 منطقة في روسيا، بما في ذلك أشخاص مصابون بفيروس نقص المناعة المكتسبة وآخرون غير مصابين به.

وأفادت الهيئة بأن "نتائج الدراسة أظهرت أن عدد الأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة المكتسبة مع علامات تم تحديدها من كوفيد – 19، أعلى بأربع مرات من عدد المستجيبين السلبيين لفيروس نقص المناعة البشرية. وكان هؤلاء أيضا أقل مرتين في مجال فحص العدوى بالمقارنة مع غير المصابين بالإيدز، ويلجؤون أقل لطلب المساعدة الطبية، حتى مع ظهور الأعراض عليهم.

ونصحت الهيئة الروسية المختصة الاشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة "الإيدز"، باتخاذ احتياطات متزايدة فيما يتعلق بكورونا والمواضبة على استخدام الأقنعة وغسل اليدين وتجنب الازدحام ما أمكن، واستشارة الطبيب إذا ظهرت أعراض المرض.

المصدر: نوفوستي