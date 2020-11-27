مركز علمي روسي يطور لقاحا مزدوجا ضد كورونا والحصبة

أعلن مركز "فيكتور" العلمي المتخصص في علوم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية، وصاحب ثاني لقاح روسي ضد كورونا، أنه يعمل على تحضير لقاح مؤتلف يعتمد على فيروس الحصبة.

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ونقلت وسائل إعلام روسية عن المركز الروسي المتخصص قوله: "إن السمة المحورية للقاح ثنائي التكافؤ الذي يجري تطويره هو تركيزه على تشكيل الحماية ضد كل من الحصبة وكوفيد - 19".

وأفيد بأن العقار الجديد سيستند إلى اللقاح السوفيتي ضد الحصبة "لينينغراد -16" الذي تمت الموافقة على استخدامه في وقاية الأطفال.

وأوضح مركز "فيكتور" بهذا الشأن أن "الحصبة مرض شديد العدوى. يكفي لشخص مريض أن يدخل غرفة متوسطة الحجم ويتنفس هناك لعدة دقائق ليصيب الجميع تماما. لذلك، يعد فيروس الحصبة ناقلا فعالا للغاية".

ولفت المركز العلمي إلى أن لقاح الحصبة "لينينغراد -16" كان قد اجتاز جميع اختبارات السلامة، ولكن يتم إدخال بروتينات جديدة من "سارس – كوف – 2" إليه. وهذا الأمر يتطلب مرة أخرى اختبارات جديدة.

وأشار بافل فولشكوف، رئس مختبر الهندسة الجينية، إلى أن تحضير اللقاح الجديد يذّكر بلقاح "سبوتنيك V "، حيث يتم استخدام الفيروسات الغدية كناقل، بدلا من الحصبة، لافتا بشكل خاص إلى أن اللقاح الجديد من مركز "فيكتور" يتميز بقدرته على التكاثر ذاتيا، ولذلك سيكون أرخص.

المصدر: تاس