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روسيا.. إطلاق المرحلة الثالثة من اختبارات لقاح مركز "فيكتور" ضد كورونا

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روسيا.. إطلاق المرحلة الثالثة من اختبارات لقاح مركز
Sputnik
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تنطلق في روسيا اليوم الخميس المرحلة الثالثة والأخيرة من الاختبارات السريرية لثاني لقاح ضد فيروس كورونا المستجد تم تسجيله في البلاد.

وأعلنت الهيئة الفدرالية المعنية بحماية حقوق المستهلك (روس بوتريب نادزور) في بيان منشور على موقعها الرسمي عن بدء اختبارات مرحلة ما بعد التسجيل للقاح الذي يحمل اسم "إيبي فاك كورونا" وطوره مركز "فيكتور" الحكومي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية الذي يتخذ من مدينة نوفوسيبيرسك مقرا له.

وأوضحت الهيئة أن الكميات المطلوبة لإجراء الاختبارات سلمت إلى مؤسسات طبية في موسكو ومقاطعتها ومقاطعتي تيومين وكالينينغراد وجمهورية تتارستان، فيما شرعت المستشفيات التي ستستضيف الاختبارات في تسجيل المتطوعين الراغبين في المشاركة بها.

ومن المقرر أن يجري إجمالا تسجيل أربعة آلاف متطوع فوق سن 18 عاما سيتم اختيار ثلاثة آلاف منهم للمشاركة في الاختبارات، بغية تقييم مدى المناعة التي تظهر لدى الشخص نتيجة لتطعيمه باللقاح الجديد.

وأشارت "الهيئة" إلى أن لقاح ""إيبي فاك كورونا" يتميز بالسلامة التامة والشروط البسيطة لتخزينه ونقله، حيث يتعين أن تكون درجة الحرارة اللازمة لتخزينه بين اثنتين وثماني درجات مئوية.

المصدر: RT + تاس

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