الكرملين: التطعيم العام ضد كورونا في روسيا يجب أن ينطلق قبل نهاية العام الجاري

أكد الكرملين اليوم الخميس أن السلطات الروسية تخطط لإطلاق حملة واسعة النطاق للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد قبل نهاية العام الجاري.

وأقر المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، للصحفيين بأنه لا يستطيع تحديد تاريخ بدء التطعيم العام ضد الفيروس التاجي في روسيا، مضيفا: "الهدف يكمن في بدء (التطعيم) في أسرع وقت وتوفيره لجميع الراغبين".

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وأشار بيسكوف إلى أن تطعيم مواطني روسيا ضد كورونا سيأتي طوعا حصرا، مؤكدا أن حملة التطعيم ستجرى على مراحل، نظرا للظروف الجغرافية وشروط تخزين اللقاح.

وتابع: "إنها مهمة هائلة تواجهنا اليوم ككل دول العالم".

وسجلت روسيا حتى اليوم لقاحي "سبوتنيك V" و "إيبي فاك كورونا" ضد الفيروس التاجي، وهما يخضعان حاليا للمرحلة الثالثة من الاختبارات السريرية، وبعد اختتامها سيكون بإمكان السلطات الصحية الروسية إطلاق حملة التطعيم العام.

المصدر: نوفوستي