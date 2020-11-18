جنرال روسي: صواريخ "إسكندر" ستلبي متطلبات العصر خلال فترة طويلة

أكد قائد قوات الصواريخ والمدفعية الروسية، الفريق ميخائيل ماتفييفسكي، أن أنظمة "إسكندر-إم" الصاروخية التكتيكية التعبوية ستبقى قادرة على تلبية متطلبات العصر خلال فترة طويلة.

وقال الجنرال في حديث لصحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية، إن "أنظمة "إسكندر-إم" ستبقى قادرة على تلبية متطلبات العصر خلال فترة طويلة، وستبقى الرئيسية في قوات الصواريخ والمدفعية حتى عام 2030 على الأقل".

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وأشار إلى أن هذه الأنظمة قادرة على إطلاق صواريخ باليستية ومجنحة على حد سواء، وأن إمكانيات تحديث هذه الأنظمة لم تستخدم إلا بنسبة أقل من 50% حتى الآن.

وأضاف ماتفييفسكي أن هناك قدرات كافية في المجال العلمي لتصميم أنظمة جديدة لاستبدال "إسكندر" في المستقبل.

المصدر: نوفوستي