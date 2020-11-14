بوتين يقلد طاقم المروحية التي أسقطت فوق أرمينيا "وسام الشجاعة"

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما بتقليد طاقم المروحية العسكرية الروسية التي أسقطت فوق أرمينيا، بالقرب من حدود أذربيجان، "وسام الشجاعة"، حسبما أورد الكرملين.

إقرأ المزيد

وأشارت الرئاسة الروسية إلى أن أفراد الطاقم استحقوا تقليدهم بهذا الوسام "لشجاعتهم وجرأتهم وتفانيهم أثناء أدائهم واجبهم العسكري"، وهم الملازم الثاني فلاديسلاف غريازين، والرائد يوري إيشوك (بعد وفاته) والملازم الثاني رومان فيدين (بعد وفاته).

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية سابقا أن مروحية "مي-24" العسكرية الروسية أسقطت في حوالي الساعة 18:30 في أجواء أرمينيا، مساء يوم 9 نوفمبر، أثناء قيامها بمرافقة قافلة عسكرية روسية بالقرب من حدود جمهورية نخيتشيفان ذاتية الحكم (التابعة لأذربيجان).

واعترفت باكو بأن المروحية تم إسقاطها من قبل عسكريين أذربيجانيين بالخطأ، وسط معارك جرت حينذاك في منطقة قره باغ، مقدمة الاعتذار للجانب الروسي ومعلنة استعدادها لدفع تعويضات مالية عن الحادث.

المصدر: إنترفاكس