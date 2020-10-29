طائرة الشبح الروسية من الجيل السادس بعيون أمريكية
أفردت مجلة American National Interest مساحة على صفحاتها للحديث عن مقاتلة الشبح الروسية من الجيل السادس "باك دي بي"، وقام خبراء المجلة بتقييم آفاق تطورهذه المقاتلة الحديثة.
ولفت مؤلفو التقرير إلى أن المقاتلة الاعتراضية الجديدة تعرف ايضا باسم "ميغ 41"، وتعد خليفة للمقاتلة السوفيتية "ميغ – 31".
وكان إيليا تاراسينكو، المدير العام لشركة "ميكويان" قد أعلن في عام 2018 أن تطوير هذه المقاتلة دخل المرحلة التجريبية، وسيستغرق المشروع عشر سنوات.
وظهرت في صيف ذات العام، معلومات تفيد بأنه يجري في روسيا تطوير مقاتلة واعدة على أساس "ميغ – 31".
وأشار المختصون الأمريكيون إلى أن الطائرة المقاتلة الجديدة يمكن أن تحقق قفزة كبيرة في التكنولوجيا مقارنة بسابقتها.
ويعتقد هؤلاء الخبراء أن سرعة المقاتلة الجديدة يمكن أن تصل إلى 5 ماخ، فيما تصل سرعة طائرة "ميغ – 31" إلى 2.8 ماخ.
ويعتقد الخبراء الأمريكيون أن مقاتلة الجيل السادس الروسية "باك دي بي" المطورة، ستتمكن من العمل في الفضاء الكوني القريب.
ولا توجد حتى الآن معلومات حول تسليح هذه المقاتلة الجديدة، إلا أن القائد السابق للقوات الجوية الفضائية الروسية، الجنرال فيكتور بونداريف، كان قد ذكر أن المقاتلة "ميغ – 41" يمكن تزويدها بصواريخ جو جو بعيدة المدى من طراز "إر – 37"، علاوة على صواريخ جديدة تماما.
المصدر: voennoedelo.com