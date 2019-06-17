روسيا تصمم مقاتلة الاعتراض "ميغ – 41"

أعلن مدير عام شركة "ميغ " الروسية، إيليا تاراسينكو، أن ملامح رئيسية لمقاتلة الاعتراض الجديدة "ميغ – 41" سيتم تحديدها نهاية العام الجاري.

وأضاف أن طائرة الدفاع الجوي "ميغ – 41" من شأنها أن تحل محل مقاتلة "ميغ – 31" السوفيتية الصنع في وحدات الدفاع الجوي التابعة للقوات الجوية والفضائية الروسية.

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وأوضح أن الطائرة الجديدة ستصنع باستخدام تكنولوجيات التخفي عن الرادارات المعادية لتكون قادرة على إطلاق الصواريخ جو- جو من مدى بعيد جدا. واستطرد قائلا إن طائرة الاعتراض الجديدة ستصبح حلقة محورية في سلسلة أنظمة الدفاع عن الحدود الجوية الروسية.

وكان رئيس لجنة الدفاع في مجلس الاتحاد الروسي القائد الأسبق للسلاح الجوي الروسي، فيكتور بونداريف، قد أعلن، في وقت سابق، أن المدى المجدي لطائرة الاعتراض المستقبلية الروسية سيبلغ 1500 كيلومتر. ويتوقع أن تتزود بصاروخ جو – جو بعيد المدى من طراز "إر -37" وغيره من وسائل التدمير الفعالة الحديثة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا