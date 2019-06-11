مقاتلات "سو-35" و"ميغ-31" تطلق 20 صاروخ "جو-جو" أثناء التدريبات

تدرب طيارو مقاتلات الفوج الجوي المرابط في إقليم بريمورسكي الروسي على حماية المنشآت الاستراتيجية في المنطقة.

وقال ناطق باسم المنطقة العسكرية الشرقية للجيش الروسي إن أطقم مقاتلات "سو-35 إس" المتعددة المهام المتميزة بقدرة فائقة على المناورة وطائرات الاعتراض "ميغ – 31" التابعة للدفاع الجوي والقادرة على التحليق على ارتفاعات شاهقة جدا، أطلقوا أثناء التدريبات صواريخ "جو – جو" الموجهة.

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وقضت فرضية التدريبات بأن مجموعة من طائرات العدو الافتراضي دخلت الأجواء الصديقة التي تتولى المسؤولية عنها المنطقة العسكرية الشرقية بهدف توجيه ضربات إلى المنشآت الاستراتيجية المعنية بالمناورات.

ومن أجل صد تلك الغارة الجوية أطلق طيارو مقاتلات "سو-35 إس" و"ميغ-31" عشرين صاروخ "جو- جو" ودمروا كل الأهداف التدريبية باستخدام قنابل الإضاءة الخاصة.

وعلاوة على ذلك فإن أفراد أطقم طائرات الفوج الجوي تدربوا على تنفيذ بعض عناصر المعركة الجوية الهجومية والدفاعية، فضلا عن القيام بحركات بهلوانية في الجو.

المصدر: وزارة الدفاع