سببت مقالة نشرتها صحيفة "كوميرسانت " الروسية ثم حذفتها، جدلا واسعا في الصحافة، ما قد يؤدي إلى إمكانية مقاضاة الصحيفة بسبب ذلك.

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وقالت وكالة "تاس" الروسية، إن صحيفة "كوميرسانت" قد تواجه المساءلة القانونية وغرامة كبيرة، بسبب اختفاء مقالة من موقع الصحيفة بعدما تداولتها مواقع عديدة أخرى.

وأشارت الوكالة الروسية إلى أن هذه القضية قد تكون الأولى من نوعها بموجب الفقرة الـ 7 من المادة 13.15 من القانون الإداري لعام 2016.

وقال مصدر للوكالة إن الصحيفة تتحمل المسؤولية بموجب الفقرة 7 من المادة 13.15 من القانون الإداري حول استخدام وسائل الإعلام وكذلك شبكات المعلومات والاتصالات للكشف عن المعلومات الحكومية السرية.

وتنص العقوبة على فرض غرامة إدارية بمبلغ يتراوح بين 400 ألف ومليون روبل.

من جانبه، قال موقع "فوربس" روسيا، إن المقالة التي ستتعرض بسببها الصحيفة للمساءلة هي تحت عنوان "روسيا ومصر توقعان عقد توريد مقاتلات سو-35"، مشيرا إلى أن المقالة حذفت من الموقع الخاص بالصحيفة بعد أن تداولتها الصحف الكبرى.

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وقال رئيس تحرير صحيفة "كوميرسانت"، فلاديمير جيلونكين ردا على هذه القضية: "أنا لست على دراية بما يحدث، من الممكن أن تكون هذه المقالة (توريد سوخوي لمصر)، أو من الممكن أن تكون مقالة أخرى، من الأفضل أن تسألوا المحامين الذين أقاموا الدعوى، نحن نحذف العديد من المقالات المختلفة".

وكانت صحيفة " كوميرسانت" الروسية، قد ذكرت نقلا عن مصادر مطلعة في المجمع الصناعي الدفاعي الروسي يوم 18 مارس الماضي، أن موسكو والقاهرة قد أبرمتا صفقة لتزويد مصر بأكثر من 20 مقاتلة "سو-35" ثقيلة حديثة وذخائرها.

وقالت الصحيفة وقتها إنه سيتم تسليم المقاتلات للجانب المصري خلال عامي 2020 و2021، لتعزز من قوة سلاح الطيران المصري.

المصدر: تاس + فوربس روسيا