بالفيديو.. البحرية الروسية تنفذ تدريبات ومناورات في بحر قزوين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة عن إطلاق تدريبات بحرية في بحر قزوين، ضمن إطار الاختبارات النهائية لعام 2020.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن التدريبات التي انطلقت اليوم بمشاركة السفينتين الصاروخيتين "داغستان" و"تتارستان" والسفينتين الصارخيتين الصغيرتين "أوغليتش" و"فيليكي أوستيوغ"، بالتعاون مع طيران المنطقة العسكرية الجنوبية، تشمل رمايات مدفعية وصاروخية لاستهادف أغراض جوية وبحرية.

وستشارك في المناورات البحرية التي تنفذ في القطاع الأوسط من بحر قزوين بشمالي شبه جزيرة أبشرون التابعة لأذربيجان، إجمالا ست سفن وسبع طائرات وأكثر من 400 عسكري.

وستتدرب السفن المشاركة في المناورات على الانتشار بهدف إمداد وحماية الأهداف الاقتصادية البحرية وتدمير الجماعات المسلحة غير القانونية الافتراضية في محيط تلك المواقع.

ولفتت الوزارة إلى أن التدريبات تنفذ بهدف التأكد من مستوى الجاهزية القتالية والتقنية لوحدات أسطول بحر قزوين، دون أن تشكل أي تهديد لدول المنطقة، ودون فرض أي قيود على أنشطتها الاقتصادية.

المصدر: نوفوستي