زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب جزر الكوريل في شرق روسيا
commons.wikimedia.org/ Victor Morozov
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/opdt
ضرب زلزال بقوة 4.3 درجة، ليل الخميس، مدينة سيفيرو-كوريلسك في جزيرة باراموشير بمنطقة الكوريل شرق روسيا.
وذكرت إدارة وزارة الطوارئ الروسية في المدينة أنه تم رصد الزلزال في الساعة 01:11 بتوقيت موسكو (22:11 بتوقيت غرينتش) على بعد 77 كيلومترا شرق سيفيرو-كوريلسك.
وأضافت إدارة وزارة الطوارئ أن الزلزال وقع على عمق 62 كيلومترا وبلغت قوته 4.3 درجة، لكن سكان سيفيرو-كوريلسك شعروا بهزات أرضية تراوحت قوتها بين 2 إلى 3 درجات.
وأوضح البيان أنه لم يتم التبليغ حتى الآن عن وقوع إصابات جراء الزلزال، كما لم يتم إطلاق تحذير من تسونامي.
المصدر: "نوفوستي"