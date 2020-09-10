زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب جزر الكوريل في شرق روسيا

ضرب زلزال بقوة 4.3 درجة، ليل الخميس، مدينة سيفيرو-كوريلسك في جزيرة باراموشير بمنطقة الكوريل شرق روسيا.

وذكرت إدارة وزارة الطوارئ الروسية في المدينة أنه تم رصد الزلزال في الساعة 01:11 بتوقيت موسكو (22:11 بتوقيت غرينتش) على بعد 77 كيلومترا شرق سيفيرو-كوريلسك.

وأضافت إدارة وزارة الطوارئ أن الزلزال وقع على عمق 62 كيلومترا وبلغت قوته 4.3 درجة، لكن سكان سيفيرو-كوريلسك شعروا بهزات أرضية تراوحت قوتها بين 2 إلى 3 درجات.

وأوضح البيان أنه لم يتم التبليغ حتى الآن عن وقوع إصابات جراء الزلزال، كما لم يتم إطلاق تحذير من تسونامي.

المصدر: "نوفوستي"