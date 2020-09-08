السجن 8 أعوام للممثل الروسي ميخائيل يفريموف في قضية حادث مرور أدى إلى وفاة

حكمت محكمة في موسكو بالسجن في مركز إصلاح ذي نظام اعتيادي لمدة 8 سنوات، بحق الممثل الروسي الشهير، ميخائيل يفريموف، بعد إدانته في قضية حادث مرور تسبب بوفاة شخص.

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وجاء في نص قرار المحكمة أن يفريموف ارتكب وهو في حالة سكر حادث مرور بسيارته في 8 يونيو، تسبب بموت شخص.

كما قضى الحكم بسحب رخصة القيادة من يفريموف لمدة ثلاثة أعوام، بعد انقضاء مدة عقوبته، إضافة إلى إلزامه بتسديد مبلغ مالي قدره 800 ألف روبل (أكثر من 10500 دولار أمريكي) لابن سائق السيارة الذي راح ضحية الحادث.

وجرى تكبيل يدي الممثل في قاعة المحكمة، بعدما كان رهن الإقامة الجبرية بعد الحادث الذي وقع في وسط موسكو في 8 يونيو الماضي، والذي توفي فيه سائق شاحنة صغيرة جراء صدمها بسيارة "جيب غراند شيروكي" التي كان يقودها بسرعة عالية الممثل ميخائيل يفريموف. وذكرت الشرطة أن الممثل كان يقود سيارته في حالة ثمالة شديدة، كما تم العثور على آثار مواد مخدرة في دمه.

وقبل صدور الحكم القضائي، اليوم الثلاثاء، غير يفريموف شهاداته عدة مرات، إذ أنه اعترف بذنبه في البداية، ثم سحب اعترافه بدعم من محاميه، ليعود في نهاية المطاف إلى موقفه الابتدائي ويعترف بذنبه.

المصدر: وكالات روسية