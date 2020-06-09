حادث سير من "العيار الثقيل" وسط موسكو بمشاركة ممثل مشهور

توفي سائق شاحنة "فان" روسي، متأثرا بجروح أصيب بها في حادث مرور وقع عند المبنى رقم 3 في ساحة سمولينسكايا بوسط موسكو، وتورط فيه الممثل الروسي المعروف ميخائيل يفريموف.

وذكرت الشرطة، أن يفريموف كان يقود سيارة "جيب جراند شيروكي"، بسرعة عالية وعند المنعطف فقد السيطرة على السيارة وانتقل إلى اتجاه السير المعاكس واصطدم بسيارة شحن صغيرة.

ونجم عن الحادث إصابة سائق الشاحنة بارتجاج في الدماغ وكسور مختلفة ونقل إلى المستشفى ليتوفى هناك. أما الممثل فلم يصب بأذى وتبين أنه كان في حالة ثمالة شديدة. ويظهر من الفيديو الذي تم تصويره في مكان الحادث، أن يفريموف لم يدرك تماما مدى خطورة ما اقترفته يداه، وكان ثملا بشكل واضح جدا.

في البداية، تم فتح قضية جنائية ضد يفريموف حول انتهاك قواعد المرور المرتكبة في حالة الثمالة، والتي تسببت بأذى جسدي خطير للآخرين (عقوبتها السجن حتى سبع سنوات). لكن النيابة العامة قررت استبدال التهمة بمادة أشد (تصل فيها عقوبة السجن إلى 12 سنة).

المصدر: وكالات