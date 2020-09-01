بوتين: الجمع بين العمل والدراسة قد ينفع نظام التعليم

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن قناعته بأن الجمع بين العمل والدراسة قد ينعكس إيجابا على جودة نظام التعليم في البلاد، في حال إيجاد توازن صحيح بين الاثنين.

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وقال بوتين أثناء الدرس الوطني المفتوح "الذكرى تعني المعرفة"، الذي جرى اليوم في مدارس البلاد بمناسبة الذكرى الـ 75 للانتصار في الحرب الوطنية العظمى: "لا أرى أي تناقض هنا، لكن لا شك أن كل شيء يجب ألا يتجاوز حدود العقلانية، إذ ينبغي أن يكون هناك تكامل بين هذا وذاك وألا يعيقا بعضهما بعضا. لذا ففي حالة إيجاد توازن معقول في هذا المجال، فسيعود ذلك، في نهاية المطاف، بالمنفعة على من يعمل.. وعلى من يدرس على حد سواء".

ولفت بوتين إلى أن الجمع بين الدراسة والعمل ليس شيئا غريبا على الروس، شأنهم شأن مواطني دول أخرى، معربا عن اعتقاده بأن الظروف الراهنة، التي تتطلب من الجيل الناشئ مزيدا من المعارف في مختلف المجالات، لا تحول دون استمرار هذه الممارسة، خاصة وأن تطلع الإنسان إلى رؤية ثمار جهده تمثل حافزا جيدا بالنسبة للطلبة.

المصدر: تاس