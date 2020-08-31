بوتين يستذكر عمله ضمن فريق بناء شبابي في كومي

تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كيف عمل عندما كان شابا، ضمن فريق بناء شبابي تابع للكومسول، في موقع بناء في قرية يوجيد فا، في جمهورية كومي شمال غرب البلاد.

وأضاف بوتين، اليوم في لقاء عبر الفيديو مع القائم بأعمال رئيس جمهورية كومي فلاديمير أويبا، أن الوضع في مجال مرافق البنية التحتية في هذه الجمهورية، لم يتغير بأي شكل.

وقال بوتين مخاطبا محاوره: "إرثكم ليس سهلا، وهو معقد وهناك الكثير من المشاكل. أعرف ذلك، لقد عملت في كومي، وكنت هناك عدة مرات ضمن فرق البناء الشبابية".

وأضاف: "للأسف، لم يتغير شيء يذكر منذ ذلك الحين، وخاصة شبكة الطرق".

من جانبه، قال أويبا، إنه يعلم أن بوتين شارك في العمل الشبابي في مشروع بناء في كومي.

وأضاف: "قرية يوجيد فا، تتذكركم، لقد شاهدت المبنى الذي شاركتم ببنائه".

المصدر: تاس