 
مباشر

بوتين يكشف عن حالة ابنته الصحية بعد خضوعها للقاح كورونا

أخبار روسيا

بوتين يكشف عن حالة ابنته الصحية بعد خضوعها للقاح كورونا
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/om3p

تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الحالة الصحية لابنته التي انضمت للمتطوعين وخضعت لأول لقاح ضد فيروس كورونا، بحكم عملها.

إقرأ المزيد
بوتين يكشف أن إحدى بناته تلقت اللقاح الروسي الجديد ضد الفيروس التاجي
بوتين يكشف أن إحدى بناته تلقت اللقاح الروسي الجديد ضد الفيروس التاجي

وأكد بوتين في حديث لقناة "روسيا 24" بث اليوم الخميس، أن ابنته لم تشاوره قبل تلقيها اللقاح، وقال: "قالت ببساطة إنها قررت المشاركة في اختبارات اللقاح كمتطوعة".

وأضاف أنها تتواصل مع عدد كبير من الأشخاص بحكم عملها، ولذا تريد أن تشعر بأنها محمية من الفيروس لمواصلة عملها.

وأكد أن ابنته بحالة صحية جيدة بعد تلقيها اللقاح، قائلا: "من الواضح تماما اليوم لخبرائنا أن هذا اللقاح يوفر مناعة مستقرة حيث تظهر الأجسام المضادة لدى متلقيه، وهي ظهرت أيضا لدى ابنتي، واللقاح غير ضار".

وأضاف أن درجة حرارة ابنته ارتفعت إلى 38.4 في يوم التلقيح ثم انخفضت إلى 37 في اليوم التالي.

وبعدما تلقت الجرعة الثانية من اللقاح بعد مرور 21 يوما، سجل لديها أيضا ارتفاع طفيف في حرارتها، لكن كل شيء "كان على ما يرام".

وأكد الرئيس بوتين أن البلاد ستحصل على ثاني لقاح ضد فيروس كورونا في سبتمبر القادم، داعيا المواطنين إلى الالتزام بالقيود الصحية نظرا إلى أن الجائحة لم تنته بعد. 

إقرأ المزيد
شاهد.. فتاة وصفتها وسائل الإعلام بـ
شاهد.. فتاة وصفتها وسائل الإعلام بـ"ابنة بوتين" وأنها تلقت لقاح كورونا

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا