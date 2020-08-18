شاهد.. فتاة وصفتها وسائل الإعلام بـ"ابنة بوتين" وأنها تلقت لقاح كورونا

صورت كاميرا RT لقطات تظهر فتاة روسية وصفتها قناة CNBC الناطقة باللغة العربية بالخطأ بأنها ابنة الرئيس فلاديمير بويتن التي تلقت جرعة من أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا.

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والفتاة اسمها ناتاليا فاسياروفا وكانت بين المتطوعين الأوائل الذين اختبروا لقاح فيروس كورونا الروسي الأول في العالم.

وقالت تاناليا إنها طالبة في السنة الدراسية الخامسة بأكاديمية الطب العسكري، وأضافت أن والدها يعمل في وزارة الشؤون الداخلية ووالدتها معلمة في مدرسة ابتدائية.

وتابعت قائلة إن والديها شعرا بالقلق في البداية حينما أبلغتهما بمشاركتها في اختبارات اللقاح، لكنهما اطمأنا بعدما أدركا أن كل شيء كان على ما يرام، وشعرا بالفخر لأن تطوير اللقاح الذي أصبح الأول من نوعه في العالم "إنجاز كبير".

وأضافت انها تفاجأت بـ"خبر" CNBC، وأشارت إلى ضرورة التأكد بدقة من المعلومات قبل نشرها.

وكانت قناة CNBC Arabia نشرت فيديو على حسابها في "تويتر" يظهر ناتاليا وهي تتلقى اللقاح الجديد بين المتطوعين، وأرفقت اللقطات بتعليق مفاده: "عاجل.. شاهد ابنتة الرئيس الروسي تتلقى اللقاح الذي أعلن عنه فلاديمير بوتين اليوم (في 11 أغسطس) كأول لقاح لفيروس كورونا في العالم".

ولاحقا حذفت القناة التغريدة.

المصدر: RT