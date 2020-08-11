السفير الروسي في بيلاروس: إفراج مينسك عن الصحفيين الروس خطوة ودية

وصف السفير الروسي لدى بيلاروس، دميتري ميزينتسيف، إفراج سلطات البلاد عن الصحفيين الروس الذين احتجزتهم خلال الاحتجاجات الأخيرة، بأنه خطوة ودية من جانب مينسك.

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وأكد الفسير الروسي اليوم الثلاثاء، أن الصحفيين الروس الذين لا يزالون قيد الاحتجاز بعد اعتقالهم أثناء تغطيتهم للاحتجاجات التي اندلعت على خلفية انتخابات الرئاسة البيلارسية في 9 أغسطس الجاري، سيتم إخلاء سبيلهم اليوم الثلاثاء.

وحث الصحفيين غير المعتمدين على عدم أداء واجباتهم المهنية في بيلاروس.

وأضاف أن وزارة الداخلية البيلاروسية تتعاون مع الجانب الروسي بصورة "وثيقة ومعنية وثابتة" في إطلاق سراح الصحفيين.

وكان الأمن البيلاروسي قد اعتقل أكثر من 10 مواطنين روس يعملون لصالح وسائل إعلام ناطقة باللغة الروسية، بينها وكالة "روسيا سيغودنيا" وشبكة RT، وقناة "دوجد" وبوابة "ميدوزا"، عقب إغلاق صناديق الاقتراع في ليل من9 إلى 10 أغسطس، بعد الانتخابات التي فاز فيها رئيس البلاد الحالي ألكسندر لوكاشينكو بحصوله على أكثر من 80% من أصوات الناخبين.

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المصدر: وكالات