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بايدن يعلن مساندته للاحتجاجات في بيلاروس

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بايدن يعلن مساندته للاحتجاجات في بيلاروس
AFP
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أعلن  جو بايدن، المرشح الديمقراطي الأكثر احتمالا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مساندته للمشاركين في الاحتجاجات في بيلاروس.

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ونقل موقع "ميديوم" عن بايدن قوله: "أنا أساند أولئك الذين يدعون إلى فرز شفاف ودقيق للأصوات، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين (في بيلاروس). كما أدعو أيضا الرئيس لوكاشينكو إلى احترام حقوق المشاركين في الاحتجاجات السلمية والامتناع عن المزيد من العنف".

وأكد المرشح الديمقرطي المحتمل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والذي تولى في السابق منصب ناب الرئيس، أن إدارته في حال فوزه في الانتخابات "لن تتردد أبدا في دعم المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان".

وافترض بايدن أن شعب بيلاروس يطالب "بأن يتم الإنصات إليه بعد 26 عاما من القمع المنهجي من قبل النظام الاستبدادي للرئيس ألكسندر لوكاشينكو".

ويزعم السياسي الأمريكي البارز، أن تزويرا جرى أثناء الانتخابات الرئاسية الأخيرة في بيلاروس، وأن الاحتجاجات شارك بها "أشخاص يطالبون بفرز دقيق للأصوات".

المصدر: تاس

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