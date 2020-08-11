الكشف عن موعد التطعيم العام باللقاح الروسي الجديد ضد كورونا

أعلن الكسندر غينتسبورغ، مدير مركز "غامالي" الروسي لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة أن دخول اللقاح ضد فيروس كورونا حيز الاستخدام سيجري بالتزامن مع إطلاق المرحلة الثالثة في موسكو.

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ونقلت وكالة إنترفاكس عن غينتسبورغ قوله: "ستجري المرحلة الثالثة في موسكو وسيبدأ التداول المدني أيضا في المناطق. لن يكون كافيا بالنسبة لـ85 منطقة في البلاد، ولكن لـ10 إلى 15، نعم".

وأكد أن مركز "غامالي" جاهز لبدء المرحلة الثالثة من الاختبار "ولو اليوم، بمجرد استلام المخصصات المالية سنبدأ، وسنسجل جميع المتطوعين البالغ عددهم 2000 شخصا"، وسيتم خلال المرحلة النهائية مراقبة استجابة متلقي اللقاح.

ولفت غينتسبورغ إلى أنه لا يعرف كيف ستجري عملية التطعيم في المناطق، "هل ستكون هناك طوابير أم لا".

المصدر: إنترفاكس