ألمانيا ترفض مقترح ترامب لإعادة تشكيل "G8" وضم روسيا

قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إن بلاده ترفض مقترح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لإعادة ضم روسيا إلى مجموعة "G7" للدول الصناعية الكبرى.

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وأشار ماس، في حديث لصحيفة "Rheinische Post" نشر الأحد، إلى أن سبب إبعاد روسيا من مجموعة "G8" يكمن في "سياساتها تجاه موضوع القرم والأزمة الأوكرانية"، مضيفا: "لا أرى أي إمكانية لدعوة روسيا طالما لم يتم حل هذه القضية".

كما أعرب وزير الخارجية الألماني عن معارضته فكرة ترامب دعوة روسيا والهند وكوريا الجنوبية وأستراليا للمشاركة في قمة مجموعة "G7" المرتقبة في الولايات المتحدة.

وصرح ماس: "G7 وG20 تمثلان منصتين للعمل منسقتين بطريقة عقلانية، لم نعد نحتاج إلى G11 أو G12".

ووصف ماس العلاقات مع روسيا بـ"الصعبة في الوقت الحالي"، لكنه أضاف: "نعرف مع ذلك إلى أننا بحاجة إلى روسيا لحل الأزمات مثل تلك التي تمر بها سوريا وليبيا وأوكرانيا".

وقد أعلن الرئيس الأمريكي، يوم 30 مايو، أنه قرر تأجيل قمة "G7" في الولايات المتحدة من أواخر يونيو إلى سبتمبر القادم، مشيرا إلى أنه يسعى إلى دعوة زعماء روسيا والهند وأستراليا وكوريا الجنوبية، وهي دول لا تدخل ضمن المجموعة، للمشاركة في هذا الاجتماع، كما طرح لاحقا مسألة إعادة تشكيل "G8" بمشاركة الطرف الروسي.

وتم إبعاد روسيا من هذه المجموعة، التي تضم الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان، على خلفية عودة شبه جزيرة القرم للحضن الروسي نتيجة استفتاء شعبي عام أجري عام 2014 على خليفة الأزمة الأوكرانية والانقلاب على السلطة في كييف وسط تعالي ميول قومية في البلاد موجهة ضد السكان الروس.

المصدر: وكالات