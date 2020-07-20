روسيا تصنف 6 منظمات أمريكية و1 بريطانية غير مرغوب فيها

أصدرت النيابة العامة الروسية، اليوم الاثنين، قرارا ينص على تصنيف أنشطة 7 منظمات أجنبية غير حكومية، بينها 6 أمريكية و1 بريطانية، غير مرغوب فيها على أراضي روسيا.

وقالت النيابة العامة، في بيان صحفي، إنها اتخذت، نتيجة لدراسة المواد التي حصلت عليها، "قرارا لتصنيف أنشطة 7 منظمات أجنبية غير حكومية غير مرغوب فيها على أراضي روسيا".

وشددت النيابة العامة على أن "أنشطة هذه المنظمات تمثل تهديدا لأمن روسيا"، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول أسباب قرارها.

وتشمل هذه القائمة 6 كيانات أمريكية وهي "المنظمة العالمية للتحقيق في اضطهاد فالون غونغ"، "تحالف التحقيق في اضطهاد فالون غونغ في الصين"، "المجلس العالمي لإنقاذ أتباع فالون غونغ المتعرضين للقمع"، "أصدقاء فالون غونغ"، "أطباء ضد النزع القسري للأعضاء"، "جمعية ينابيع التنين البوذية"، إضافة إلى مؤسسة بريطانية وهي "جمعية فالون دافا الأوروبية".

وتعد معظم هذه المنظمات مرتبطة بحركة فالون غونغ أو فالون دافا الدينية التي نشأت في الصين في التسعينيات من القرن الماضي وتقوم على عناصر الرياضة التقليدية الصينية تشي كونغ والبوذية والطاوية والكونفوشية والديانة الشعبية الصينية.

المصدر: وكالات