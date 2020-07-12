قائد الطيران الاستراتيجي الروسي يروي قصة تعرض طائرته لاستهداف صاروخي مكثف

روى سيرغي كوبيلاش، قائد الطيران الاستراتيجي بالقوات الجوفضائية الروسية، قصة استهداف طائرته "سو-25" بالصواريخ أثناء قيامه بمهمة قتالية خلال الحرب في أوسيتيا الجنوبية في العام 2008.

وفي مقابلة مع قناة "زفيزدا" التلفزيونية، كشف كوبيلاش عن تفاصيل الحادث قائلا: "قال لي قائد الطائرة الخلفية عبر اللاسلكي: هناك صاروخ أطلق باتجاهك أيها الرفيق القائد".

وشعر كوبيلاش حينها بهزة شديدة سببها إصابة طائرته بصاروخ، وأخذت "سو-25" في فقدان الارتفاع بسرعة. وحاول الطيار تحريك مقبض التحكم، لكن دون نجاح.

وتابع: "لا بد أنني شعرت برغبة جامحة في الحياة وضغطت على الدواستين وسحبت المقبض بكلتا اليدين، كما بدا لي أن الشظية أصابت مكانا ما في الطائرة وخرجت".

نتيجة لذلك، استعادت الطائرة وضعها الأفقي، معتمدة على محرك سالم واحد فقط، ثم أخذت في زيادة الارتفاع، لكن سرعان ما تعطل هذا المحرك المتبقي نتيجة إصابته بصاروخ آخر.

ولم يبق أمام الطيار سوى أن يقفز من الطائرة بالمظلة، لكنه لم يفعل إلا بعد أن تمكن من إبعاد "سو-25" على مسافة آمنة من الأحياء السكنية، لأنه كان يحلق فوق مدينة.

وشارك سيرغي كوبيلاش في كلتا الحملتين العسكريتين في جمهورية الشيشان، وكذلك في الحرب في أوسيتيا الجنوبية. وفي العام 2008، تم تكريمه بلقب "بطل روسيا الاتحادية"، أما في العام 2017 فتمت ترقيته لرتبة فريق.

المصدر: نوفوستي