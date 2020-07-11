18 سفينة وزورق تشارك في بروفة استعراض بحري رئيسي روسي

شاركت 18 قطعة من السفن والزوارق الحربية الروسية، في بروفة الاستعراض البحري الرئيسي الذي سيجري في نهر نيفا ببطرسبورغ يوم 26 يوليو الجاري.

وقال مصدر، في وزارة الدفاع الروسية: "شاركت في التدريبات الخاصة بالاستعراض، الزوارق الصاروخية الحديثة، "ميتيشي" و"سوفيتسك" و"فيليكي أوستيوغ، وكذلك قوارب مكافحة التخريب "يونارميتس داغستان"، و"يونارميتس تتارستان"، و"يونارميتس زابولاريا"، و"يونارميتس بوموريا"، و"فاليري فيديانين"، وغيرها.

وجرت التدريبات، تحت قيادة الأميرال فياتشسلاف روديونوف قائد قاعدة لينينغراد البحرية.

المصدر: تاس