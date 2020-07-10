موسكو تسجل 29 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الروسية مساء اليوم، تسجيل 29 وفاة جديدة بين المصابين بفيروس كورونا مقابل 28 حالة وفاة أمس.

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وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بارتفاع عدد المتوفين بالمرض في المدينة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 29 حالة جديدة، مشيرا إلى أن الضحايا كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي وخضعوا لفحوص ثبتت إيجابية إصابتها بكورونا.

وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين جراء الفيروس في العاصمة وصلت حتى الآن إلى 4116 شخصا، بعد أن كانت 4087 في الإحصائية السابقة.

ويشير هذا العدد إلى استقرار نسبي لمؤشر الوفيات بفيروس كورونا في موسكو، وسجلت في المدينة حسب بيانات يوم 7 يوليو 28 حالة، وفي 8 يوليو 32، وفي 9 يوليو 29 وفاة.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث سجلت في المدينة حتى الآن 228000 إصابة مؤكدة، بينها 163093 حالة شفاء، وسط تراجع مستمر لعدد المرضى الجدد وزيادة في أعداد المتعافين.

وسجلت في روسيا حتى صباح الخميس، 713936 إصابة بينها 11017 وفاة و489068 حالة شفاء.

وسبق أن أكد عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، تجاوز ذروة جائحة فيروس كورونا المستجد في العاصمة الروسية.

المصدر: RT